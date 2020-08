I nerazzurri sarebbero tornati sotto per riprendersi Zaniolo: 75 milioni di euro sul piatto tra cartellino e ingaggio. Ma la Roma blinda il giovane talento

Tornano d’attualità i rumors sul futuro di Nicolò Zaniolo. E’ di ieri l’offensiva del Tottenham, che tramite la presenza di un intermediario a Trigoria avrebbe presentato un’offerta importante per il gioiello classe ’99. Proposta subito però rimandata al mittente dalla nuova proprietà, che non vuole assolutamente privarsi del giocatore questa estate e con il quale nelle prossime settimane potrebbero aprirsi le trattative per il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2024).

Inter, nuovo assalto per Zaniolo: la risposta della Roma

Oltre agli inglesi anche l’Inter si sarebbe fatta nuovamente sotto nelle ultime ore come riporta ‘Radio Radio’. Il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto una ricca proposta economica da 50 milioni di euro per riprendersi il nazionale azzurro, ma la Roma e il nuovo patron Friedkin hanno posto il veto alla cessione di Zaniolo. I nerazzurri avrebbero inoltre offerto al fantasista un quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Nelle scorse settimane, infine, pure la Juventus aveva provato l’assalto al giovane talento offrendo Rugani, Romero, Bernardeschi oltre ad un piccolo conguaglio. Anche in questo caso la Roma non ha lasciato spazio a possibili trattative, blindando Zaniolo.

