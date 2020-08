L’Inter torna sotto per Arturo Vidal, sempre in cima alla lista della spesa di Conte per il centrocampo nerazzurro

L’Inter torna prepotentemente su Arturo Vidal. Su input di Antonio Conte. Il cileno resta un pallino del tecnico leccese che lo vorrebbe nel proprio scacchiere tattico per la prossima stagione. Dopo il tentativo fallito a gennaio, l’ex Juventus sarebbe nuovamente in cima alla lista della spesa dei mister nerazzurro per completare il reparto di centrocampo.

Inter, Conte non molla: il piano per Vidal

L’Inter – stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ – punta ad avere il cileno gratis e lavora con l’agente Felicevich (lo stesso di Sanchez) per portarlo a Milano. Vidal è stato messo alla porta da Koeman e tratta con il Barcellona la buonuscita sui 9 milioni netti che deve ancora percepire dal club blaugrana fino al 2021. Il club di Suning avrebbe pronto un contratto biennale da 6 milioni di euro per il classe ’87, da sempre pallino di Conte.

