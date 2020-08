Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona | Ora è vicinissimo

L’Inter sarebbe vicino a sferrare l’offensiva decisiva per il colpo dal Barcellona: Antonio Conte lo chiede ed ora è vicinissimo

Antonio Conte rimane l’allenatore dell’Inter ed ora prepara i colpi di mercato per la prossima stagione. Tra i vari reparti da migliorare, ci sarebbe anche il centrocampo, che molto probabilmente vedrà alcune cessioni. Tra i vati nomi circolati, una delle richieste del tecnico nerazzurro alla società arriverebbe dal Barcellona. Il prescelto sarebbe Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona che Conte ha già allenato alla Juventus.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, futuro Messi: colpo a zero

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i nerazzurri sarebbero vicinissimi al cileno grazie alla situazione del giocatore, messo alla porta da Koeman. Infatti il nuovo allenatore dei catalani avrebbe comunicato sia a Vidal che a Suarez che non ci sarebbe posto per loro nel suo Barcellona. Ad approfittarne dunque potrebbe essere l’Inter di Antonio Conte, che avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, registrando anche il sì del centrocampista al ritorno in Italia. Da capire però quale sarà la formula per l’arrivo del giocatore a Milano e quale sarà il prezzo del cartellino. Il possibile arrivo di Vidal però, sempre secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, metterebbe definitivamente fuori dai piani dell’Inter, Radja Nainggolan, centrocampista di ritorno dal prestito al Cagliari. Prime richieste di Conte dunque vicine ad essere esaudite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Antonio Barilla ESCLUSIVO | Svelato il futuro di Allegri

Calciomercato Inter, scambio Dalbert-Biraghi: le ultime