Calciomercato Inter, futuro Messi: colpo a zero

L’Inter avrebbe contattato la Fifa per avere informazioni in merito ad un possibile trasferimento a zero di Lionel Messi

Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco e lo farà ancora per qualche giorno. L’attaccante argentino ha deciso di lasciare il Barcellona e solo le dimissioni di Bartomeu potrebbero portarlo a cambiare idea. Non sono tantissime, ovviamente, le squadre che si possono permettere il classe 1987 di Rosario.

Sì sono fatti i nomi del Manchester City, dove ritroverebbe Guardiola, o del Psg di Neymar, club a cui non mancano di certo i soldi. A sognare Lionel Messi c’è, però, anche l’Inter, che potrebbe portarlo in Italia.

Paco Aguilar, giornalista di Mundo Deportivo, intervenuto a QSVS, ha svelato che l’Inter starebbe pensando di prendere Messi a zero: “I nerazzurri in giornata – ammette – hanno contattato la Fifa chiedendo informazioni sulla clausola per un possibile trasferimento di Leo Messi a 0”.

