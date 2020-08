Calciomercato Juventus e Inter, si scatena la corsa a Lionel Messi: sul fuoriclasse c’è anche il Manchester City, che avanza una super proposta

Le ultime ore hanno scatenato un vero e proprio terremoto di calciomercato, con la notizia della volontà di Messi di lasciare il Barcellona. I blaugrana al lavoro per ricucire lo strappo, ma la corsa al fuoriclasse è ormai partita. Juventus e Inter sognano il colpo della vita, ma incombe la concorrenza del Manchester City. Secondo ‘Espn’, gli inglesi avrebbero avanzato una proposta molto interessante all’argentino. Un contratto di tre anni con la possibilità, al termine dell’accordo, di chiudere la carriera nel New York City, in MLS, diventando poi ambasciatore nel mondo del City Football Group. La difficoltà principale è data però dall’effettiva possibilità di Messi di esercitare la clausola di svincolo gratuito dal Barcellona. Qualora non fosse così, per strapparlo ai blaugrana servirebbero diverse centinaia di milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Messi e Suarez a Dzeko: il valzer dei bomber d’esperienza

Calciomercato Inter, Messi addio | L’annuncio di Planes