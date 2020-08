Lionel Messi scuote il calciomercato, insieme a lui altri attaccanti esperti monopolizzano le trattative: le ultime su Dzeko, Suarez e non solo

Il calciomercato esplode con la bomba Leo Messi. L’argentino ha espresso la sua volontà di lasciare il Barcellona, uno scenario davvero inatteso a poche settimane dal via della nuova stagione calcistica. La ‘Pulce’ vuole esercitare la clausola per liberarsi gratuitamente dai blaugrana. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, il Barcellona è rimasto spiazzato dalla decisione di Messi e non ha ancora deciso come muoversi. Il fuoriclasse dei catalani non è certo l’unico attaccante che potrebbe lasciare la sua attuale squadra. Sono diversi i bomber che, nonostante una carta d’identità un po’ avanti con gli anni, monopolizzano il mercato delle trattative e lo movimenteranno da qui alle prossime settimane. Facciamo il punto su tutti gli attaccanti d’esperienza in procinto di trasferirsi, da Messi a Suarez, passando per Dzeko, Cavani, Ibrahimovic, Higuain e non solo.

Calciomercato, Messi scatena la battaglia tra Juventus e Inter

La volontà di Messi di lasciare il Barcellona squarcia come un fulmine a ciel sereno l’orizzonte del mercato italiano. Si ritorna a parlare di un suo sbarco in Serie A e a contenderselo potrebbero essere Juventus e Inter, ringalluzzite dalla possibilità di acquistarlo gratuitamente, dovendo corrispondergli il ‘solo’ ingaggio. I bianconeri sognano una coppia da vera e propria fantascienza con Cristiano Ronaldo, operazione difficile ma che non appare impossibile. L’assist per Messi alla Juventus potrebbe arrivare dalla Adidas, sponsor sia del club campione d’Italia che dell’attaccante argentino. Di contro, l’Inter, che aveva già sondato il terreno tempo fa e che periodicamente è stata riaccostata alla ‘Pulce’, può a sua volta rifarsi sotto con rinnovate ambizioni. Il numero uno dell’Inter Zhang avrebbe chiesto aiuto al presidente cinese per l’assalto a Messi. Può prendere forma un derby d’Italia pazzesco sul mercato, ma occhio al Manchester City di Guardiola e al Psg che hanno argomenti economici e tecnici per spuntarla.

Calciomercato Juventus e Roma, l’estate delle punta: Higuain, Dzeko, Mandzukic

Juventus oltre al sogno Messi impegnata da tempo nella ricerca di un attaccante. Pirlo ha confermato l’addio di Higuain, che era ormai nell’aria. Il ‘Pipita’ ha un ingaggio pesante e non sarà facile per lui trovare una sistemazione: resta viva l’ipotesi MLS, ma non è da escludere un clamoroso ritiro dal calcio giocato. La Juventus ha messo Dzeko in cima alla lista, il profilo del bosniaco piace molto a Pirlo. Da convincere la Roma, cui sarebbe stato proposto Mario Mandzukic, ex bianconero oggi svincolato, per dare il proprio assenso all’affare. I giallorossi però non sarebbe entusiasti, come non lo erano già prima di Higuain, altro nome che si ipotizzava potesse rientrare nell’affare.

Calciomercato, quanti bomber con la valigia: Suarez, Cavani e tutti gli altri

Non finisce di certo qui, numerosissimi i profili appetibili sul mercato e che possono portare in dote esperienza e gol a vagonate. Non si può fare a meno di pensare a Luis Suarez, messo alla porta da Koeman e dal Barcellona. A sua volta sogno delle italiane, il ‘Pistolero’ è stato accostato anche alla MLS americana. Qualche top club per lui sicuramente si muoverà. Discorso valido anche per il suo concittadino Cavani, già da tempo acquistabile a parametro zero. Sfumata la pista Benfica, si riparla di un interessamento di Roma e Lazio, le pretese in termini di ingaggio del ‘Matador’ però non aiutano. E’ seguito anche dall’Atletico Madrid dove potrebbe fargli posto Diego Costa, che intenderebbe trasferirsi a Milano: derby in vista per l’ispanobrasiliano. A proposito di Milan, la telenovela Ibrahimovic non si sblocca ancora. I rossoneri e lo svedese cercano un accordo, con Raiola in partita un ultimo colpo di scena non è mai da escludere. Sempre in orbita squadre milanesi, da tenere d’occhio la situazione legata a Olivier Giroud, più volte vicino all’Inter, ma anche alla Lazio. Infine, a Madrid scoppia il ‘giallo’ Benzema: anche lui pensa a cambiare aria, e la Juventus ci pensa.

