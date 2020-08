Calciomercato Inter, sogno Messi | Zhang ha un ‘alleato’ super

La famiglia Zhang avrebbe addirittura chiesto e ottenuto l’aiuto del presidente cinese, Xi Jinping

L’Inter sogna Leo Messi. La decisione del sei volte Pallone d’Oro di lasciare Barcellona ha infatti aperto scenari clamorosi ed il gruppo Suning sembra quantomeno intenzionata a fare un tentativo per portare l’argentino in nerazzurro. In questo senso, arriva una clamorosa indiscrezione dall’Argentina: stando a ‘TyC Sports’, infatti, la famiglia Zhang avrebbe addirittura chiesto e ottenuto l’aiuto del presidente cinese, Xi Jinping, che avrebbe dato il proprio benestare all’operazione anche dal punto di vista economico.

Un'affare di tale portata darebbe infatti grandissimo risalto a livello mondiale non solo all'Inter, ma anche alla stessa Cina grazie alla famiglia Zhang. Il sogno Messi potrebbe clamorosamente prendere forma in casa Inter. Staremo a vedere.

