Tre ore di summit tra Zhang, Conte, Antonello, Marotta e Ausilio per sancire la conferma di tutti: l’Inter non cambia guida tecnica e dirigenziale

Restano tutti, niente rivoluzione Inter. Il vertice di tre ore a Villa Bellini ha portato alla riappacificazione in casa nerazzurra. Al termine dell’incontro è arrivato il comunicato con il quale la società lombarda ha confermato Antonio Conte alla guida della squadra anche per la prossima stagione. Ma il tecnico salentino non sarà il solo a continuare la sua avventura in nerazzurro. Conferma anche per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Proprio il direttore sportivo era il dirigente più in bilico: per lui c’era l’interessamento della Roma, ma alla fine in casa Inter ha prevalso la linea della continuità.

