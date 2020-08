Calciomercato Inter, dopo summit con Conte arriva Tonali: le cifre

Tonali approderà all’Inter in virtù di un accordo praticamente già concluso col Brescia. L’operazione, targata Marotta, si concluderà a prescindere dall’addio di Conte

Tonali dovrà solo pazientare ancora qualche giorno, forse non più di 48 ore. L’Inter per lui ha già fatto tutto: accordo trovato con il Brescia e, naturalmente, anche con lui. Grazie all’a.d. Beppe Marotta, che sul giocatore ha cominciato a lavorarci già da alcuni mesi.

Le cifre, come riporta ‘Tuttosport’, sono importanti e definitive: 30 milioni di euro alle Rondinelle e 2,5 milioni a stagione per il giocatore bonus compresi, che beneficerà di un contratto quinquennale. L’Inter però deve prima risolvere la grana allenatore, ma è solo questione di priorità.

Infatti, l’operazione fra il club di Zhang e quello di Cellino non sarà messa in discussione nemmeno da un eventuale addio di Antonio Conte. Chiunque siederà sulla panchina nerazzurra la prossima stagione, Allegri in pole, potrà contare anche sul gioiello classe 2000 di Lodi che, dal canto suo, si presterà perfettamente a più soluzioni di gioco: da mezzala in un ipotetico 4-3-1-2 oppure nel ruolo di mediano nel 3-4-1-2 contiano.

