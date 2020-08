Il nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, rivoluziona i catalani: un altro giocatore viene fatto fuori, possibile colpo a zero per la Juventus

Continua il caos in casa Barcellona. Da pochi giorni il nuovo allenatore dei catalani è Ronald Koeman, ex ct dell’Olanda che ha sostituito l’uscente Quique Setien. Poco dopo essere approdato sulla panchina blaugrana, il tecnico ha deciso subito di rivoluzionare la rosa con scelte che hanno sorpreso tutti. Infatti, Koeman ha subito comunicato all’attaccante Luis Suarez di non rientrare nei suoi piani. Oltre al bomber uruguaiano, il coach olandese ha scelto un altro calciatore a cui dire addio, che fa sperare la Juventus.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, anche Arturo Vidal non rientra nei piani dell’allenatore del Barcellona. Il cileno avrebbe avuto un confronto con il tecnico blaugrana e si sarebbe visto mettere alla porta nonostante abbia un altro anno di contratto. La soluzione, secondo il sito spagnolo, potrebbe essere la rescissione del contratto. Di conseguenza a sognare è la Juve, che ha nel mirino il ritorno di Vidal in bianconero con l’arrivo di Pirlo in panchina. Il probabile addio di Conte, invece, esclude l’Inter dalla corsa all’ex Bayern, nonostante il lungo corteggiamento dello scorso gennaio. Strada spianata per la società juventina, che potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato riportando a Torino il centrocampista cileno, oltretutto a parametro zero.

