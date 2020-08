Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Sfida al Real per Aouar!

La Juventus insiste per Aouar, talento del Lione di Rudi Garcia. Su di lui c’è anche il Real Madrid di Zinedine Zidane. Le ultime sul calciomercato dei bianconeri

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus avrebbe scelto Aouar, stellina del Lione di Rudi Garcia, per rinforzare il centrocampo a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo. Il giocatore che ha impressionato in questa edizione di Champions League, costerebbe una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid di Florentino Perez e Zinedine Zidane. In particolare del secondo che vorrebbe assolutamente portare il giocatore al Bernabeu. Discorso differente per Florentino che non vedrebbe il colpo Aouar come particolarmente necessario.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!