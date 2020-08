VIDEO – Juventus, inizia l’era Pirlo: “Portaci la Champions”

Raduno per la Juventus alla Continassa. Visite al J Medical per il nuovo allenatore, travolto dall’affetto dei tifosi: GUARDA IL VIDEO e le prime immagini di Andrea Pirlo come nuovo tecnico della Vecchia Signora

Primo giorno da head coach della Juventus per Andrea Pirlo, giovanissimo tecnico della Vecchia Signora. Giornata di visite per il tecnico ed il suo staff, così come per i nuovi colpi, ad esempio Dejan Kulusevski, arrivato dall’Atalanta dopo l’ottima stagione con la maglia del Parma. Momento anche con i tifosi per Pirlo, rigorosamente al coro di: “Portaci la Champions”.

Intanto, nella giornata di domani, ci sarà la presentazione, stavolta da allenatore della prima squadra, per Pirlo. Il tecnico si presenterà infatti in conferenza stampa alle 15.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!