L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, in un’intervista rivela le intenzioni dei nerazzurri per quanto riguarda Lionel Messi: i tifosi sognano

Da ormai sette anni Massimo Moratti non è più il presidente dell’Inter, ma la sua fede resta sempre nerazzurra. L’ex patron in un’intervista rilasciata al sito spagnolo ‘AS’, parla della stagione dell’Inter che si è appena conclusa, della situazione Conte e del sogno di tutti i tifosi nerazzurri per la prossima stagione, ovvero l’arrivo di Leo Messi. Sulla stagione interista Mortatti dichiara che comunque è stata un’ottima stagione e la differenza nella finale di Europa League contro il Siviglia l’ha fatta la tradizione europea della squadra spagnola. Poi ad Antonio Conte riconosce il lavoro fatto e le sue qualità, sul futuro poi dice che dipenderà dal rapporto con il presidente.

Interessante poi l’immancabile domanda sul futuro di Lionel Messi e l’interessamento dell’Inter, alla quale risponde: ”Immagino che l’Inter abbia già provato a prendere l’argentino. Ho visto la pubblicità di Suning con la sagoma dell’argentino proiettata sul Duomo. Questo mi fa pensare che sia già stata presa un’iniziativa. Se non è stato fatto, penso che lo faranno presto”. Dichiarazioni importanti quelle di Massimo Moratti, che fanno sognare i tifosi interisti per l’arrivo del fenomeno argentino in nerazzurro.

