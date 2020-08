Inter, come cambia il calciomercato con Allegri: un ex Juve in pole

Calciomercato Inter, in caso di arrivo di Allegri cambiano le mosse dei nerazzurri: un ex Juventus tra i preferiti del livornese

Ore di attesa in casa Inter per capire se i nerazzurri proseguiranno con Antonio Conte in panchina oppure ci sarà il divorzio. Il nome caldo per la successione del tecnico pugliese è quello di Massimiliano Allegri, che potrebbe prenderne il posto come già accaduto anni fa alla Juventus. Con l’avvento del livornese in panchina, cambierebbero le strategie di mercato dell’Inter. Andrebbe ad esempio verso la conferma un difensore fisico come Skriniar, ma soprattutto cambierebbero gli scenari a centrocampo. Stando al ‘Corriere dello Sport’, il sacrificato potrebbe essere Brozovic. E un colpo già praticamente fatto come Tonali potrebbe saltare. Il classe 2000 che si è messo in luce con il Brescia non avrebbe le caratteristiche fisiche richieste dal nuovo tecnico, che avrebbe in mente di riprendere con sé Emre Can. Per il tedesco, tuttavia, servirebbe un investimento importante per pensare di strapparlo al Borussia Dortmund. Allegri darebbe invece il via libera all’acquisto, a sinistra, di Emerson Palmieri, prospettando anche una ritrovata centralità in squadra ad Eriksen.

