Il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, ha replicato ad un tifoso su Instagram

Sono giorni caldissimi in casa Inter dopo l’Europa League sfumata in finale contro il Siviglia. A tenere banco è soprattutto il futuro di Antonio Conte, che nella giornata di domani incontrerà la società per decidere se proseguire l’avventura in nerazzurro o separarsi anticipatamente. Ma nelle ultime ore sta facendo parlare di sé anche Marcelo Brozovic. Un tifoso ha infatti commentato così un suo post su Instagram: “Buone vacanze mezzo giocatore. Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano”, al quale il centrocampista croato ha replicato con un enigmatico “speriamo”. Una semplice risposta stizzita e ironica o il preludio all’addio? Staremo a vedere. In ogni caso, se davvero Allegri dovesse subentrare a Conte, l’ex allenatore della Juventus rischierebbe di perdere un giocatore che ha sempre stimato e in passato voluto anche in bianconero.

