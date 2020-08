Calciomercato Inter, futuro Conte | Fissato il summit con la società

Il futuro di Antonio Conte all’Inter è ancora più incerto dopo le dichiarazioni di ieri: il summit con la società, intanto, è stato fissato.

Il post-partita della finale di Europa League persa dall’Inter ha lasciato molte domande irrisolte riguardo al futuro di Antonio Conte. Dopo la debacle con il Siviglia, il tecnico salentino ha rilasciato delle dichiarazioni forti, esprimendo tutti i propri dubbi. L’ex allenatore della Juventus ha dimostrato ancora una volta di non essere un fine politico, ma di esprimersi in maniera diretta e di non nascondere le proprie elucubrazioni. Anche nelle dichiarazioni di ieri sera, il concetto è stato chiaro: tutto rimandato al faccia a faccia con la società. Ecco, come riferito da ‘Sky Sport’, l’Inter e Antonio Conte si incontreranno martedì prossimo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Conte e l’Inter verso il divorzio | Pronto Allegri

L’incontro fra la dirigenza nerazzurra ed il tecnico salentino è stato messo in programma per martedì prossimo. Il faccia a faccia ha tutta l’aria di essere decisivo per le sorti della panchina dell’Inter. In ogni caso, come emerso nella giornata di oggi, il presidente Zhang non sembra intenzionato ad esonerare Conte: se il tecnico vorrà lasciare dovrà presentare le dimissioni. La società meneghina, infatti, non vorrebbe avere sul groppone un ingaggio di 12 milioni annui per un tecnico esonerato. Il favorito a sostituire Conte in caso di addio, invece, rimane Massimiliano Allegri.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ecco l’11 di Allegri: sorprese e volti nuovi

Serie A a rischio rinvio, Nanni: “Siamo preoccupati, inutile nasconderlo”

SONDAGGIO CM.IT – Inter, continuare con Conte è la strada giusta