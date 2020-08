Calciomercato Inter, ecco l’11 di Allegri: sorprese e volti nuovi

Inter, ecco il possibile 11 con Allegri allenatore: sorprese Skriniar e Perisic, poco spazio per Lautaro, Brozovic e de Vrij

Il futuro di Antonio Conte è sempre più in bilico in casa Inter e il primo nome per sostituire l’ex ct della nazionale è quello di Massimiliano Allegri. L’arrivo del tecnico toscano, che verrebbe sponsorizzato da Beppe Marotta, cambierebbe certamente l’assetto della squadra e il modulo di gioco: spazio al trequartista con Eriksen titolare e ritorno della difesa a quattro.

L’arrivo di Allegri porterebbe infatti un ritorno della difesa a quattro, completamente abbandonata da Antonio Conte. Spazio quindi per Milan Skriniar, con lo slovacco che potrebbe decisamente essere risollevato e beneficiare di un cambio modulo. Al suo fianco, Diego Godin, con Bastoni pronto a subentrare e a crescere alle spalle dell’uruguayano. Possibile invece il sacrificio di de Vrij: l’olandese piace al Barcellona e potrebbe finanziare il mercato. Sulle corsie a destra Hakimi, a sinistra in pole c’è Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Inter, Tonali e Chiesa per Allegri

A centrocampo il primo obiettivo sarebbe Sandro Tonali, da affiancare a Nicolò Barella nel 4-2-3-1 dell’allenatore toscano. Fuori quindi Brozovic, che potrebbe essere sacrificato per arrivare al gioiellino del Brescia. Oppure per finanziare il colpo Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, pallino dell’allenatore ex Juventus, sarebbe la prima richiesta alla dirigenza. E Chiesa potrebbe arrivare con i soldi delle cessioni. Oltre a de Vrij e Brozovic, anche Lautaro Martinez potrebbe partire.

Allegri sceglierebbe un attacco con una sola punta di ruolo e il prescelto, chiaramente, sarebbe Lukaku. Ecco dunque che l’argentino, che piace anche al Manchester City di Guardiola, sarebbe sacrificabile. Alle cui spalle agirebbe Eriksen, che troverebbe finalmente una maglia da titolare. A sinistra invece potrebbe trovare spazio Perisic, stimato dall’allenatore toscano e che bene calzerebbe in quel ruolo di esterno offensivo a sinistra. Il croato potrebbe dunque essere rilanciato dopo l’esperienza al Bayern Monaco, che non sembra intenzionato a volerlo riscattare.

