Calciomercato Inter, non solo Barcellona: Manchester City su Lautaro

Lautaro Martinez è finito nel mirino del Manchester City: lo assicurano in Inghilterra. L’attaccante dell’Inter è anche sulla lista del Barcellona

Il Manchester City è alla ricerca di un sostituto a lungo termine per Sergio Aguero ed è cosciente che il suo primo desiderio, Harry Kane, non sia un’ipotesi realizzabile. Per questo, secondo il ‘Sun’, gli inglesi si starebbero ora focalizzando su Lautaro Martinez, obiettivo anche del Barcellona.

I Citizens sarebbero disposti ad offrire all’Inter qualche contropartita tecnica di spessore per provare ad abbassare il costo cash dell’affare, che supererebbe comunque i 100 milioni. Per Guardiola, oltre la volontà dei nerazzurri di non privarsi dell’argentino (se non sarà lui stesso a chiedere di andar via, cosa ancora non verificatasi), bisognerà superare la concorrenza del Barça. I catalani hanno in cima alla lista dei loro obiettivi proprio il Toro, consapevoli che, acquistandolo, farebbero molto felice Leo Messi. E la serenità della Pulga, in queste settimane, è la priorità assoluta al Camp Nou.

