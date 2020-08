Il futuro di Antonio Conte sembra essere sempre più lontano dall’Inter: la proprietà non è intenzionata ad esonerarlo. Il suo futuro potrebbe essere in Premier

Uscito sconfitto per 3-2 nella finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter rifletterà sul proprio futuro. Lo ha detto il presidente Zhang al termine della gara e lo ha sottolineato anche Antonio Conte, la cui permanenza a Milano appare però più lontana che mai. L’Inter sarebbe nel caso pronto a puntare su Massimiliano Allegri, ma l’intenzione della proprietà non è quella di esonerare il tecnico salentino.

Lo riferisce ‘Sport Mediaset’, che sottolinea come Suning non voglia esonerare l’ex ct della nazionale, che andrà via dall’Inter soltanto in caso di dimissioni. Nel futuro del tecnico potrebbe però esserci la Premier League. Lo ha sottolineato anche Massimiliano Nerozzi del ‘Corriere della Sera’, che non ha escluso un possibile ritorno Oltremanica. E in questo senso la principale candidata sembra il Newcastle, soprattutto nel caso in cui la proprietà dovesse cambiare con l’arrivo degli sceicchi. Altrimenti Conte potrebbe tenersi libero per altre big, specie nel caso in cui l’inizio della stagione non dovesse iniziare nel migliore dei modi. In questo senso il Manchester United e il Tottenham sarebbero le principali indiziate.

