Calciomercato Inter, Zhang: “Conte? Pianificheremo il futuro a breve”

Inter, le parole di Zhang al termine della partita persa contro il Siviglia: poca chiarezza sul futuro di Conte

Al termine della finale di Europa League persa contro il Siviglia, il numero uno dell’Inter, Steven Zhang ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Prima di tutto bisogna ringraziare gli operatori e i medici del mondo, che hanno permesso di continuare la vita di tutti noi e ci hanno permesso di giocare questa gara. A loro vorremmo dedicare i loro sforzi. Bilancio stagione? Molto positivo, siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e lottare per vincerla, cosa non immaginabile due anni fa. Stiamo tutti facendo un ottimo lavoro. Vincere o perdere fa parte del calcio, ma arrivare in finale ci rende ottimisti. La stagione inizierà tra poco. Ora è tempo di meritato riposo, ma vogliamo migliorare ancora, ci riproveremo il prossimo anno”.