Calciomercato, Conte e l’Inter verso il divorzio | Pronto Allegri

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Conte e il suo probabile addio ai nerazzurri. Al posto del tecnico salentino l’ex Juventus Massimiliano Allegri

Conte e l’Inter verso il divorzio. Stando a ‘Sky Sport’ la frattura tra il tecnico e il club è difficilmente ricomponibile. Da parte della società non c’è comunque l’intenzione di esonerarlo, anche perché in tal caso dovrebbe mettere in preventivo la possibile uscita di una sessantina di milioni di euro. Più probabile, quindi, una separazione consensuale, che consentirebbe a Suning un minor esborso economico.

Calciomercato Inter, Allegri al posto di Conte: le ultime

Per sostituire Conte è in netta pole Massimiliano Allegri. Anzi, meglio dire che al momento è l’unico in corsa. Marotta lo avrebbe già ‘allertato’ settimane fa, trovando probabilmente già un accorso sulla base di un contratto triennale da 8-10 milioni di euro a stagione.

“Lo staff di Allegri aspetta solo una chiamata“, ha scritto su Twitter Massimiliano Nerozzi, giornalista del ‘Corriere di Torino’, confermando in sostanza che il matrimonio tra l’ex allenatore della Juventus e l’Inter è davvero alle porte. Fra un paio di giorni al massimo il faccia a faccia tra Conte e Zhang, quello che – a meno di clamorose sorprese – chiuderà l’avventura del salentino sulla panchina interista aprendo il ciclo Allegri.

