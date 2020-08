SONDAGGIO CM.IT – Inter, continuare con Conte è la strada giusta

In dubbio il futuro di Antonio Conte all’Inter, per i follower di Calciomercato.it proseguire con l’ex ct della nazionale in panchina è la strada giusta

Una finale persa che non deve andare ad impedire la prosecuzione del rapporto. L’Inter deve ripartire da Antonio Conte. Almeno questo è ciò che pensano la maggior parte dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it. Il futuro del tecnico è sempre più in bilico, ma per il 46,7 % dei votanti al nostro sondaggio, la dirigenza nerazzurra dovrebbe proseguire con lui alla guida. Il 26,2 % crede che invece sia Massimiliano Allegri l’uomo giusto per la panchina nerazzurra e la dirigenza dovrebbe puntare su di lui. Il 27,1% pensa invece sia il caso di puntare su un altro tecnico che non sia né Conte e né Allegri. Tra i nomi gli argentini Simeone e Pochettino.

