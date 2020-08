VIDEO CM.IT – Siviglia-Inter 3-2, delusione Lautaro e illusione Lukaku

In diretta sul canale YouTube di Calciomercato.it, il post-partita della finale di Europa League Siviglia-Inter

Non ce l’ha fatta l’Inter a riportare in Italia l’Europa League. I nerazzurri sono usciti sconfitti dalla sfida contro il Siviglia per 3-2. E in diretta nel post-gara sul canale Youtube di Calciomercato.it si è parlato proprio della gara e delle prestazioni dei giocatori. Deludente la prova di Lautaro Martinez, che non ha inciso. Lukaku ha invece illuso le speranze nerazzurre con il gol in apertura, ma ha poi fallito una palla gol a tu per tu con il portiere e ha poi deviato nella propria porta la rovesciata di Diego Carlos.

