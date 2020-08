Calciomercato Inter, è fatta per Tonali! Firme in arrivo: i dettagli

L’Inter ha messo a segno il colpo Tonali: il centrocampista firmerà a breve un contratto quinquennale con i nerazzurri. I dettagli dell’accordo

Mentre fa i conti con la questione allenatore, l’Inter continua a lavorare sul suo calciomercato. Il secondo grande colpo, dopo Hakimi, è per il centrocampo: secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, è ormai definito l’arrivo di Sandro Tonali.

I nerazzurri e il Brescia hanno trovato l’accordo sulla base di 35 milioni di euro con un prestito e obbligo di riscatto. Mancano alcuni dettagli per la fumata bianca, ma ormai nessuno mette in dubbio l’operazione e lo stesso calciatore è rientrato in anticipo dalle ferie per firmare il suo nuovo contratto (quinquennale) con il club milanese.

Tonali ha scelto l’Inter sperando di ripercorrere i passi di Nicolò Barella, che nonostante la giovane età ha avuto subito spazio da titolare. E i nerazzurri, da parte loro, lo immaginano come il perno del loro futuro in mediana.

