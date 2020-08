Calciomercato Inter, colpo di scena | Le ultime su Conte

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena fra l’Inter e Conte, con il dirigente in uscita verso la Roma: ecco le richieste del tecnico salentino.

Il futuro del matrimonio fra Antonio Conte e l’Inter sembra essere arrivato ad un punto di svolta. La settimana che seguirà questo weekend, successivo alla sconfitta in finale di Europa League, rischia di essere determinante per i prossimi anni del club meneghino. Dopo le parole del tecnico salentino, la dirigenza nerazzurra ha fissato un faccia a faccia per chiarire la situazione una volta per tutte. Le possibilità sono, fondamentalmente, due: il divorzio immediato oppure andare avanti insieme. Nonostante la separazione fra il tecnico e l’Inter sia l’ipotesi più gettonata, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. La prima richiesta di Conte potrebbe essere esaudita: secondo ‘Sky Sport’, Ausilio potrebbe lasciare il club per accasarsi alla Roma, insieme alla nuova proprietà giallorossa.

LEGGI ANCHE >>>Lazio, ESCLUSIVO agente Luis Alberto: “Rinnovo, ci siamo. È il miglior 10 d’Italia”

L’addio del dirigente potrebbe ribaltare totalmente la situazione, portando alla conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter anche per la prossima stagione. Le richieste del tecnico leccese, però, non si fermerebbero alla ‘testa’ di Ausilio. Conte, infatti, avrebbe chiesto alla dirigenza meneghina cinque rinforzi sul mercato. Il tecnico nerazzurro vorrebbe innanzitutto un difensore centrale, con Smalling indicato come il profilo più gradito, e un esterno sinistro come Emerson Palmieri, vecchia fiamma di Conte. A centrocampo, poi, vorrebbe due innesti: uno fresco come Tonali e uno di maggiore esperienza internazionale, come potrebbe essere Vidal. Infine, Conte vorrebbe un centravanti come vice-Lukaku: un profilo come quello di Edin Dzeko o Edinson Cavani.

Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le richieste di Conte non sono semplici da soddisfare, ma dalla risposta della dirigenza nerazzurra a queste domande passa il futuro della panchina dell’Inter.

RM

POTREBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, ESCLUSIVO agente Fabian Ruiz: “Futuro? Non vogliamo essere precipitosi”

Calciomercato Juventus, addio Benzema | Dall’Inter il sostituto

Calciomercato, il PSG individua l’erede di Thiago Silva | Arriva dall’Italia