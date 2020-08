Calciomercato Juventus, addio Benzema | Dall’Inter il sostituto

Il futuro di Benzema potrebbe essere lontano da Madrid, con il Real pronto a trovare il sostituto in casa Inter: la Juventus può sperare nel bomber francese.

La priorità del mercato in entrata della Juventus sembra essere quella di trovare una ‘spalla’ ideale per Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo, da quanto filtrato dai primi summit con la dirigenza bianconera, vorrebbe riconoscere un ruolo maggiormente centrale a ‘CR7’, valorizzandone la portata offensiva con un centravanti che si sacrifichi per lui. La mente degli uomini di mercato di ‘Madama’, quindi, non poteva che correre anche verso Benzema: nessuno come il francese ha saputo giocare al fianco di Ronaldo. Dalla Spagna, intanto, arrivano conferme sul possibile addio del bomber franco-algerino: il Real Madrid avrebbe individuato il sostituto in casa Inter.

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, il Real Madrid sarebbe tornato a pensare a Romelu Lukaku per il proprio attacco. Il belga ha dimostrato, anche con la maglia dell’Inter, di essere un grande attaccante e Florentino Perez si sarebbe convinto ad investire pesantemente su di lui. Il valore fissato dai nerazzurri per Lukaku sarebbe di circa 80 milioni di euro e, da quanto riferito dal portale iberico, il Real sarebbe disposto a sborsarli. La volontà delle ‘Merengues’ di puntare sul colosso nerazzurro confermano anche il possibile addio di Benzema.

Dopo l’indizio social di ieri, questo, potrebbe dare adito alle speranze della Juventus. Se i bianconeri dovessero riuscire a liberarsi dei propri esuberi, potrebbero accogliere nel proprio bilancio anche un ingaggio pesante come quello del numero ‘9’ blanco. A Madrid, infatti, Benzema ha un contratto da quasi 9 milioni di euro netti a stagione. Il Real potrebbe aprire con Lukaku un valzer delle punte, che porterebbe Cristiano Ronaldo a riabbracciare il suo fidato compagno di reparto.

