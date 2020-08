Il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio si avvicina. Lo conferma Miguel Alfaro, suo agente, che analizza la grande stagione dello spagnolo

Lo splendido cammino della Lazio di Simone Inzaghi in questa stagione ha avuto in Luis Alberto uno straordinario protagonista. Lo spagnolo si è confermato talento purissimo chiudendo l’annata con 7 gol e 17 assist: nessuno nel nostro campionato ha servito più passaggi vincenti di lui. A 27 anni il suo talento è ormai sbocciato definitivamente, e sono tanti i club europei che hanno raccolto informazioni sulla sua situazione.

Lo spagnolo, però, ha scelto di restare nella capitale ed a breve dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca per il rinnovo di un contratto che, attualmente, scade nel 2022. Lo conferma a Calciomercato.it Miguel Alfaro, membro della ‘YouFirst Sports‘, che commenta ai nostri microfoni il momento del biancoceleste: “Luis Alberto e la Lazio hanno affermato pubblicamente l’intenzione di trovare un accordo per il rinnovo. La sfida della Champions regala grande entusiasmo e il club ha intenzione di dare il giusto valore al miglior 10 del campionato”.

Ha vissuto un’altra stagione fantastica, chiudendola da re degli assist in Italia. quanto è cresciuto in questi anni di Serie A?

“Luis è cresciuto con la Lazio, ma anche la Lazio è cresciuta con Luis. Ha trovato la maturità e la fiducia per diventare il miglior assistman d’Europa e raggiungere la Nazionale spagnola. In questi anni ha portato a casa titoli, è arrivata la desiderata qualificazione alla Champions e, ne sono certo, se non ci fosse stato il lockdown sarebbero state più che concrete le opzioni di lottare per lo scudetto. Luis, in tutto questo, è stato fondamentale: lo ripeto, è il miglior 10 della Serie A”.

