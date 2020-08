Dopo aver perso David Silva, la Lazio continua a cercare un rinforzo importante sulla trequarti e nelle ultime ore è emerso il nome di Rafinha

Partiamo da un presupposto: Rafinha è un giocatore che piace molto alla Lazio e non da oggi. Pronto a svincolarsi dal Barcellona per 16 milioni di euro come previsto dalla clausola post rinnovo fino al 2021, il fantasista ex Inter è stato seguito da Tare anche negli anni scorsi e resta un giocatore apprezzato dalle parti di Formello. Nuovi sondaggi sono stati effettuati di recente, ma ad oggi, confermano le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, non si può parlare di accordo raggiunto o di trattativa avanzata. Dopo una buona stagione al Celta Vigo, il mancino ventisettenne ha calamitato su di sé le attenzioni della Premier (Everton e Wolverhampton), ma dall’Inghilterra non hanno ancora affondato il colpo.

