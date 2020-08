In casa PSG sembrerebbe vicino l’addio di Thiago Silva, così il club parigino è alla ricerca dell’erede in difesa: occhi puntati in Italia

Calciomercato che inizia ad entrare nel vivo ad una settimana dall’effettiva apertura della finestra per i trasferimenti. Il PSG lavora sopratutto sulla fase difensiva, dove vedrà molto probabilmente l’addio di una delle colonne della squadra di Tuchel, ovvero Thiago Silva. Il centrale brasiliano è in scadenza con il club parigino, ma non ha ancora deciso cosa ne sarà del proprio futuro. Su di lui naturalmente pende l’interesse di moltissime squadre, tra cui anche Milan, Chelsea e Fiorentina. Per questo motivo la società francese starebbe cercando sul mercato il possibile erede del numero due al centro della difesa.

Nella lista dei possibili acquisti per rinforzare la retroguardia parigina sembrerebbe esserci anche il difensore della Lazio, Luiz Felipe Ramos. Il centrale di Simone Inzaghi, anche lui brasiliano, in questa stagione ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno anche un gol in Serie A. Secondo quanto riportato dal sito ‘Todo Fichajes’, il PSG avrebbe già avviato i contatti con il club capitolino per il trasferimento del difensore biancoceleste. La società parigina sembrerebbe essere così disposta a mettere sul piatto 30 milioni di euro, una cifra con la quale sperano di chiudere senza problemi la trattativa. Ora la palla passa alla società laziale, che dovrà capire se accettare e fare cassa con l’uscita del proprio centrale, o trattenere il giocatore in vista della prossima stagione in cui si giocherà anche la più importante competizione europea, la Champions League.

