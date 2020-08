Calciomercato Milan, Thiago Silva-Fiorentina: le ultime di CM.IT

Nelle ultime ore si è parlato di accordo raggiunto tra la Fiorentina e Thiago Silva, facciamo il punto con le ultime indiscrezioni

Autore di una final eight di Champions League di altissimo livello, Thiago Silva non ha ancora deciso cosa farà da grande. In scadenza con il Psg, il difensore brasiliano ha ricevuto diverse chiamate dal Brasile, ma piace anche a Chelsea, Milan e Fiorentina. Per quanto riguarda il club toscano, nelle ultime ore si è parlato addirittura di accordo totale raggiunto con l’ex Fluminense, ma le informazioni in possesso di Calciomercato.it smentiscono uno scenario di questo tipo, pur confermando il gradimento per il giocatore. Concentrato sulla finale contro il Bayern, il 35enne si è preso ancora del tempo per arrivare alla decisione definitiva e nessun club può ancora considerarsi fuori dalla corsa.

