Thiago Silva, dopo la conquista della finale di Champions League, ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno sognare i tifosi di Fiorentina e Milan

Il suo Psg è volato in finale di Champions League dove attende la vincente fra Bayern Monaco e Lione, e così Thiago Silva si gode il momento aspettando l’ultimo atto decisivo della stagione.

Il difensore ex Milan, nell’intervista post-gara rilasciata ai colleghi di ‘Sky Sport’, ha parlato anche del suo futuro e di un possibile ritorno in Serie A. “Non lo so. Al momento ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo per finire questa Champions – ha dichiarato il brasiliano – poi dovremo sederci per parlare e prendere la decisione giusta per il mio futuro”.

In campana resta soprattutto la Fiorentina di Commisso, già sul difensore e pronta a tentare l’affondo. Sicuramente più romantica ma meno plausibile la pista Milan invece.

