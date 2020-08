Il futuro di Federico Bernardeschi appare segnato. L’attaccante è destinato a lasciare la Juventus: ecco le sue possibili destinazioni, tra Italia ed estero

Federico Bernardeschi è tra i calciatori destinati a lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. L’esterno italiano in questi anni in bianconero non è riuscito a convincere in pieno. La pazienza sembra essere finita e il desiderio del club è quello di riuscire a venderlo al miglior offerente.

La Juventus ha provato ad inserire il cartellino di Bernardeschi nell’affare Milik ma gli ostacoli non sono pochi. Al Napoli non convince in pieno, soprattutto per via di un ingaggio pesante. Con la nuova proprietà, la Roma potrebbe rientrare in corsa.

In Italia è difficile ipotizzare altre squadre, l’idea Fiorentina sembra infatti da scartare: l’attaccante non vorrebbe far ritorno in viola. Molto più facile un’esperienza all’estero.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola stamani, l’Atletico Madrid avrebbe effettuato un sondaggio per Bernardeschi. Attenzione poi alla Premier League, campionato che piace al giocatore, con il Chelsea che ci ha pensato.

