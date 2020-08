Secondo ‘Don Balon’, la Juventus ha allacciato i contatti per ingaggiare un nuovo terzino destro e vuole giocarsi la carta Rugani per raggiungerlo

Il probabile passaggio alla difesa a tre richiederà degli sforzi importanti sul calciomercato per il rafforzamento delle fasce. Alex Sandro, Danilo, De Sciglio sembrano tutti sacrificabili per Andrea Pirlo e per questo il reperimento di almeno uno o due rinforzi laterali è di vitale importanza. Gosens e Hateboer sono nomi che piacciono parecchio alla Continassa, ma non sono gli unici. Dalla Spagna, ad esempio, oggi rilanciano una candidatura di vecchia data.

Calciomercato Juventus, Rugani e soldi per Bellerin

Stiamo parlando di Hector Bellerin, messo sul mercato dall’Arsenal. Secondo ‘Don Balon’, la valutazione iniziale dell’esterno spagnolo si aggirerebbe sui 35 milioni di euro e per questo la Juventus starebbe pensando di inserire anche il cartellino di Daniele Rugani nella trattativa, valutato non meno di 15 milioni di euro.

