La firma sul contratto di Zlatan Ibrahimovic non è ancora arrivata. Il rinnovo è la soluzione migliore per lo svedese che vuole chiudere in grande

Lunedì prossimo scatterà ufficialmente la nuova stagione del Milan, con la squadra che si ritroverà a Milanello per svolgere i test, come da protocollo, Covid-19. La domanda che tutti i tifosi rossoneri si fanno in questi giorni è se insieme a Donnarumma e tutti gli altri ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic.

La firma sul contratto, con la conferma di Stefano Pioli e Paolo Maldini e il relativo addio al progetto Rangnick, sembrava essere solo una formalità. Ad oggi la tanto attesa fumata bianca, però, non è arrivata e i rumors di calciomercato intorno allo svedese stanno preoccupando il popolo rossonero, che non può fare a meno del suo condottiero.

Paolo Maldini, Massara e Gazidis, così come il mister, sanno che un Milan senza Ibrahimovic non può esserci. Il club rossonero sul tavolo ha messo un’offerta importante superiore ai 5 milioni di euro ma non sembra bastare con lo svedese che ne chiede più di 7. Troppi per un calciatore che ad ottobre compirà 39 anni.

Milan, futuro Ibra: fumata bianca in arrivo

La distanza non è certo abissale e la sensazione è che a giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. E’ vero, come detto, che ad oggi è difficile immaginare un Milan senza Ibrahimovic ma è ancora più vero che lo svedese ha bisogno dei rossoneri.

Il Diavolo rappresenta la squadra migliore per poter chiudere la sua carriera. I compagni lo hanno eletto a leader della squadra e lui si sente a casa: un’alternativa vera al Milan, oggi, non c’è e chiudere la propria avventura calcistica al Tele2 Arena – stadio casalingo dell’Hammarby – non può certo dare le stesse emozioni di San Siro.

