Calciomercato Inter, domani giornata decisiva per il futuro di Conte: in vista l’incontro con Zhang, Allegri si allontana

Si va verso la giornata decisiva per il prossimo futuro dell’Inter. Domani il vertice attesissimo tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Zhang per chiarire cosa sarà del rapporto tra l’allenatore e i nerazzurri. Quest’oggi, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarà un primo summit della dirigenza per fare il punto della situazione. Dopodiché, toccherà al numero uno confrontarsi con Conte. L’intenzione, nonostante un ultimo periodo decisamente infuocato, sarebbe quella di evitare un divorzio che sarebbe costosissimo (ballano ancora 47 milioni totali per i restanti due anni di ingaggio dell’allenatore e del suo staff). Zhang proverà la via della mediazione, chiedendo conto al suo tecnico delle recenti esternazioni e cercando un’intesa sulle strategie future. Intanto, Allegri attende, corteggiato anche dal Psg. E proprio a Parigi potrebbe effettivamente finire il livornese, con il giornalista Maurizio Pistocchi che conferma l’intenzione di Zhang di ricucire con Conte.

UltimaOra 💣 Prende quota un clamoroso ribaltone: secondo fonti interne alla società Steven Zhang starebbe cercando di ricucire con Antonio Conte mentre Allegri potrebbe finire al Psg al posto di Tuchel 💣 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 23, 2020

