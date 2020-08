Calciomercato Inter, convivenza forzata per Conte: lo scenario

L’Inter e Antonio Conte potrebbero forzatamente continuare la loro avventura insieme: ecco le difficoltà nella separazione tra nerazzurri e leccese

Il caso Antonio Conte tiene l’Inter in ansia. Martedì avrà luogo il summit tra il leccese e la società nerazzurra: gli sfoghi dell’ex juventino renderebbero scontato il suo addio e l’arrivo di Max Allegri, ma separarsi non sarà così semplice.

I 12 milioni netti per i prossimi due anni presenti nel suo contratto, rendono impossibile l’esonero di Conte da parte del club, che attende (e spera) nelle sue dimissioni per poterlo sostituire con il livornese. Impossibile avere a libro paga addirittura tre allenatori (anche Spalletti ha un altro anno), che costerebbero la bellezza di 50 milioni lordi. Troppi.

Proprio per questo, secondo l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, non va escluso lo scenario di una convivenza forzata che, forse, farebbe il male di tutti. Conte al momento non sembra avere altre squadre pronte a puntare su di lui e rinunciare a 24 milioni di euro sarebbe un bell’azzardo. In questo modo, come sottolinea il quotidiano, “i problemi verrebbero solo messi sotto il tappeto, e al primo incidente di percorso ecco riaccendersi l’incendio”. Uno scenario complesso, ma che non va affatto escluso.

