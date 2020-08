Diego Costa giocherà a Milano nella prossima stagione, lo annunciano in Spagna. L’attaccante vuole lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato

L’Atletico Madrid lavora all’addio di Diego Costa, il cui futuro potrebbe sorprendentemente essere nel nostro campionato, in Serie A. Secondo Juan Gato, giornalista della radio spagnola ‘Cadena COPE’, dopo l’eliminazione in Champions contro il Lipsia il brasiliano naturalizzato spagnolo avrebbe confessato alle persone a lui vicine che Milano sarà la prossima tappa della sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Siviglia, Suso: “Milan parte del mio cuore. Finale? Sono abituato all’Inter”

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 e ha il desiderio di cambiare aria, con il suo agente Jorge Mendes al lavoro per assicurargli un ultimo contratto di grande livello. Nel frattempo, da parte sua, la dirigenza rojiblanca starebbe pensando ad un altro colpo a sorpresa: il ritorno di Antoine Griezmann. Il francese non ha reso come ci si attendeva al Barcellona ed ha confessato il suo malessere ai vecchi amici dell’Atletico. Il club madrileno ci pensa…

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, si complica il rinnovo di Ibrahimovic | Le cifre monstre

Calciomercato Milan, sfida con l’Atalanta per il centrocampista russo