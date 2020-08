Il Milan e l’Atalanta si danno battaglia sul mercato per un colpo a centrocampo: entrambe le società vogliono il giocatore della Lokomotiv Mosca

Milan e Atalanta non hanno in comune solamente il fatto di essere state le migliori italiane nel post lockdown, ma anche un obiettivo di mercato. Come rivelato da ‘Sky Sport’, entrambe le società lombarde avrebbero messo nel mirino Aleksey Miranchuk. Il talento classe ’95 della Lokomotiv Mosca è stato fra i migliori in campo nella sfida di Champions League contro la Juventus, nella fase a gironi. I rossoneri sono rimasti molto colpiti da Miranchuk, ma sono stati i bergamaschi a muoversi per primi: gli uomini di mercato della ‘Dea’ hanno già fatto un sondaggio. Nei prossimi giorni è attesa una risposta dal club moscovita, ma potrebbe essere il centrocampista della Lokomotiv il prossimo colpo a sorpresa dell’Atalanta.

