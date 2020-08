Calciomercato Inter, bomba da Barcellona: Messi vuole andar via subito

Leo Messi avrebbe chiesto di lasciare subito il Barcellona. La bomba arriva dalla Spagna e riaccenderà i rumors sull’Inter

La rivoluzione che sconvolgerà il Barcellona dopo la peggior stagione dell’ultimo ventennio, terminata con l’umiliazione sofferta col Bayern, potrebbe coinvolgere anche Leo Messi. Il futuro dell’argentino è uno degli argomenti che fa tremare i sostenitori blaugrana, ed oggi arrivano news che aumenteranno i dubbi sulla sua permanenza.

Secondo quanto riportato dal corrispondente in Spagna di ‘Esporte Interativo’, l’attaccante avrebbe già espresso al club il desiderio di andar via, e di farlo subito. Messi sente di avere davanti a sé ancora tre, quattro anni ad altissimo livello, ed il progetto sportivo dei catalani non lo convince più. La testata brasiliana afferma che la fonte di tale indiscrezione sarebbe interna al Barça, e che la stessa avrebbe dichiarato di “non aver mai visto Messi lontano dal Barcellona come in questo momento”.

Una bomba che, inevitabilmente, riaccenderà i rumors sul sogno dell’Inter e sull’appartamento acquistato da papà Jorge a Milano. Il Barça ha ancora tempo per convincere la sua stella a cambiare idea. I dubbi, più che altro, sono sul modo…

