L’ultima umiliazione subita in Champions per mano del Bayern Monaco ha lasciato strascichi importanti al Barcellona e potrebbe incidere sul futuro di Messi. In caso di addio spunta un club in pole

Il futuro di Lionel Messi è davvero in dubbio. L’ultima batosta subita in Champions League per mano del Bayern Monaco ha letteralmente distrutto il Barcellona che ha chiuso così un’annata da dimenticare con zero titoli e raccogliendo quella che è stata una vera e propria umiliazione. Una sconfitta che non ha di certo fatto piacere al sei volte Pallone d’oro che potrebbe anche riflettere sul proprio futuro. Accostato anche all’Inter nel recente passato tra sogno e realtà, Messi sarebbe però nel mirino di un altro club. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Secondo il ‘Mirror’, il Manchester City crede di essere in pole position per il fenomeno argentino qualora decidesse di lasciare il Barcellona dopo l’umiliazione della Champions League. La compagine inglese pagherebbe tutto il necessario per convincerlo ad approdare in Premier League e riunirlo con l’ex mentore Pep Guardiola, recentemente uscito in malo modo dalla Champions. Il City si considera dunque in prima fila qualora Messi decidesse di rilanciarsi in una sfida lontano dalla sua Barcellona dove al contempo si prospetta un caos societario vista anche la battaglia con il presidente Bartomeu. Le gerarchie al Barça potrebbero cambiare e intanto il Manchester sogna il grande colpo questa estate nonostante la clausola contrattuale che gli permette di partire gratis al termine di ogni stagione sia ormai già scaduta. Il prezzo e alto ma per la rifondazione i catalani potrebbero anche aver bisogno di soldi.

