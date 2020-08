Calciomercato Juventus, derby col Torino per il talento polacco

Derby di mercato per Juventus e Torino, che hanno messo gli occhi sulla stellina del Lech Poznan: granata in vantaggio sui bianconeri

Negli ultimi anni il derby della Mole ha sempre visto la Juventus come grande favorita e, spesso, come vincitrice. Il Torino, però, potrebbe avere la meglio in uno speciale derby di mercato per Filip Marchwinski: trequartista classe 2002 del Lech Poznan. Entrambe le società piemontesi sono interessate al talento polacco, ma secondo ‘Sky Sport’, sarebbero i granata ad essere in vantaggio. Il club di Urbano Cairo si è mosso in maniera tempestiva, consapevole dell’interesse di diversi top club, e potrebbe averla vinta. In campo la Juventus sta concedendo poco ai granata, ma per Marchwinski è il Torino ad essere in vantaggio. La richiesta del Lech Poznan è di almeno 5 milioni di euro e, soprattutto, i polacchi potrebbero decidere di trattenerlo un altro anno.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

RM

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomba da Barcellona: Messi vuole andar via subito

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ancora Arsenal: nuova beffa per il Napoli