Calciomercato, ancora Arsenal: nuova beffa per il Napoli

È ancora l’Arsenal a frapporsi fra il Napoli ed i propri obiettivi di mercato: i ‘Gunners’ sembrano essere ad un passo dall’accordo col Lille

C’è ancora l’Arsenal a rovinare i piani del Napoli. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, i ‘Gunners’ sarebbero in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Gabriel Magalhaes. Il presidente del Lille ieri aveva annunciato che l’addio del centrale era imminente ed i fatti sembrano dargli ragione. Niente da fare, quindi, per Gattuso che sperava di mettere le mani sul brasiliano del Lille in questa sessione di mercato. Dopo aver concluso l’affare Osimhen, il club partenopeo aveva iniziato i colloqui con la società transalpina anche per Gabriel, ma l’Arsenal sembra aver avuto la meglio. I londinesi sono scatenati sul mercato e, oltre al rinnovo di Aubameyang, sono vicini al centrale brasiliano.

