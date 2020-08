Calciomercato Napoli, il Lille annuncia la cessione di Gabriel

Gerard Lopez, proprietario del Lille, ha parlato della cessione del difensore brasiliano Gabriel, obiettivo principale per la difesa del Napoli

Ora tocca a Gabriel: il presidente del Lille, Gerard Lopez, conferma che sono arrivate le offerte giuste per la cessione del difensore. Intervistato dalla ‘BBC’ il patron del club francese ha spiegato qual è la situazione di Gabriel, corteggiato dal Napoli per il dopo Koulibaly, ma conteso anche in Premier League.

Lopez ha affermato: “Gabriel è giovane, potente, ad oggi è forse tra i due difensori centrali più dominanti della Ligue 1. Il nostro club ha una linea chiara: spieghiamo al calciatore e al suo agente la cifra che vogliamo, quando arrivano le offerte giuste poi tocca a lui scegliere, come è successo con Pepe e Oshimen“.

E per Gabriel è proprio arrivato il momento della scelta: “Sì, siamo in quella fase e gli abbiamo detto che deve prendere una decisione. Penso che lo farà tra questa e la prossima settimana. Andrà via, abbiamo dato l’ok. C’è tanta concorrenza, è giovane e deve assicurarsi di prendere la decisione giusta. Lo aiutiamo dicendo quale per noi sarebbe il club giusto. Ma ha talento ed avrà successo”.