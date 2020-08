Calciomercato, futuro Aubameyang: spunta l’indizio social

Con il contratto in scadenza nel 2021, Aubameyang è stato accostato a diversi club di Serie A: intanto, però arriva il messaggio criptico dell’attaccante

Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang rimane ancora indefinito, con il contratto che lo lega all’Arsenal che andrà in scadenza nel giugno del 2021. Fino a prima del lockdown la volontà del bomber gabonese sembrava essere quella di cambiare aria, già in questa sessione di mercato. Il suo nome, infatti, era stato accostato anche a diversi club di Serie A: Inter e Juventus in primis. Nelle ultime settimane, però, è cresciuto il feeling con Arteta, con il quale ha conquistato anche la FA Cup e adesso potrebbe rinnovare con il club londinese. Intanto, Aubameyang ha mandato un messaggio criptico via ‘Twitter’, pubblicando una clessidra. Il tempo scorre ed il futuro dell’attaccante ex Milan potrebbe essere scoperto a breve.

RM

