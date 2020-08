Il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Musacchio e i vari Duarte e Gabbia oltre a Kjaer: il nome nuovo può arrivare da Raiola

Il nuovo Milan sta nascendo, anche se senza grande fretta. Il buon finale di stagione e la conferma di Stefano Pioli hanno in qualche modo calmato le acque a livello di calciomercato. Tanti addii, ma tante conferme e una rosa al momento piuttosto ampia. Tranne in difesa, dove i rossoneri potranno contare sul capitano Romagnoli e su Kjaer, riscattato dal Siviglia ma comunque non pronto per giocare un’intera stagione con tre competizioni. Con Musacchio infortunato e comunque fuori dal progetto, Duarte poco considerato e Gabbia ancora molto giovane, per il Milan la necessità di rinforzarsi in difesa è forte.

Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic e Donnarumma: pista Izzo con Raiola

Una mano in questo senso potrebbe arrivare nuovamente da Mino Raiola, con cui la società di via Aldo Rossi ha parecchie situazioni in sospeso. Stavolta, però, non si tratta di rinnovi: nei discorsi fitti con il super procuratore italo-olandese per i prolungamenti di Donnarumma e Ibrahimovic, spunterebbe anche un nuovo nome. Si tratta di Armando Izzo, difensore classe ’92 che ha avuto qualche frizione con la società di Cairo. Si tratta di un difensore esperto e duttile, che piace a molti club in Serie A tra cui anche Inter, Roma, Fiorentina e Atalanta. I rapporti ottimi con Raiola, agente del giocatore, però potrebbero favorire il Milan. Resta in ogni caso una pista difficile, per la concorrenza, per le difficoltà nel trattare con il patron del Torino e la richiesta di almeno 20-25 milioni di euro. Dalla sua parte, però, i rossoneri hanno la possibilità di giocarsi la carta Rade Krunic – oltre all’affare già chiuso per Ricardo Rodriguez -, pallino del neo tecnico granata Giampaolo che lo aveva voluto anche al Milan.