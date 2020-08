Siviglia-Manchester United è la prima semifinale dell’Europa League, con l’Inter spettatrice interessata in attesa della sfida con lo Shakhtar

La final four di Europa League inizierà questa sera a Colonia (ore 21) con Siviglia-Manchester United. Una sfida tra due big del calcio europeo, che metterà di fronte due filosofie di gioco abbastanza diverse. I ‘Red Devils’ hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per avere la meglio sul Copenaghen, mentre gli andalusi, dopo aver battuto la Roma, hanno sconfitto il Wolverhampton nei quarti di finale. La vincente di questa sfida affronterà in finale la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk, in programma domani. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Siviglia-Manchester United

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso. All. Lopetegui

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer