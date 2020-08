In casa Milan si lavora ancora sul prolungamento di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è importante per i rossoneri l’accordo sul rinnovo tarda ad arrivare

Inizia ad innalzarsi un alone di pessimismo in casa Milan in merito al rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese arrivato a stagione in corso ha cambiato totalmente il volto della squadra guadagnandosi sul campo a suon di gol e prestazioni una nuova chance in rossonero. Dopo una prima fase di ottimismo ecco però che sembrano cambiare le cose in merito al prolungamento del gigante di Malmoe che nonostante l’età continua ad avanzare pretese economiche molto importanti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Inizialmente si era parlato di una parte fissa da circa 5 milioni di euro a cui aggiungere svariati bonus in modo da permettere a Ibra di superare senza troppe difficoltà i 6, ma Raiola non sembra accontentarsi. Come evidenziato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’ lo svedese e il suo entourage gradirebbero un’offerta da 7,5 milioni annui e dunque sui 15 lordi. Cifre monstre che hanno scatenato anche la reazione del giornalista Fabio Ravezzani che su Twitter fa notare: “Premesso che Ibra resta importante per il Milan e che il contratto va fatto, non credo esista al mondo un altro club disposto a dargli 6 mln e a trattarlo come un re. Per cui mi chiedo: si deve sempre sottostare ai ricatti di Raiola?”.

