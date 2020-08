Sorpresa sul rinnovo di Ibrahimovic con il calciomercato Milan; i dettagli clamorosi

Sembrava ormai prossimo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, ma arrivano notizie meno confortanti per i tifosi rossoneri. La proposta di stipendio da 5 milioni di euro netti più bonus (per un totale di circa 12 milioni di euro lordi) a stagione sembrava aver avvicinato le parti ma, riporta ‘Sportmediaset’, la richiesta di Mino Raiola avrebbe frenato l’accordo: 15 milioni di euro lordi a stagione è quanto vorrebbe Ibra. Cifra ritenuta esosa dalla dirigenza rossonera e che potrebbe minare gli equilibri dello spogliatoio. Così, chi attendeva l’annuncio da un momento all’altro potrebbe restare deluso: serviranno ulteriori riflessioni per la firma del bomber. Clicca qui per ulteriori novità.

Calciomercato Milan, le ultime su Romangoli e Donnarumma

Non siamo alla rottura tra le parti, dunque, ma si prevede un’estate calda altresì per i prolungamenti di Donnarumma e Romagnoli. Anche loro assistiti da Raiola, attendono novità sul loro futuro. Per il portiere in scadenza nel 2021, urgono trattative per non rischiare una cessione a prezzo ridotto ora o a parametro zero fra un anno. Nel suo contratto, il super agente vorrebbe aggiungere una clausola rescissoria abbordabile qualora ‘Gigio’ contribuisse al ritorno in Champions League dei rossoneri. Ulteriori novità sono dunque attese.

