Le agenzie di scommesse vedono il portiere del Milan e il fantasista della Roma con la maglia della Juve

Conquistato il nono scudetto di fila e in attesa di giocare la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in casa Juventus si progettano le prossime mosse di calciomercato. Come spesso accade, nel mirino della ‘Vecchia Signora’ ci sono giocatori della Serie A eleggibili per la Nazionale di Mancini. Tra questi c’è sicuramente Nicolò Zaniolo, che la Roma vuole tenere sebbene non abbia fretta di rinnovargli il contratto. Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno all’Inter, che però i bookmaker vedono poco probabile, quotandolo a 15. Qualche chance in più per il Tottenham (10), ma nettamente in pole per Zaniolo c’è proprio la Juventus, bancata appena a 2,75.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo: “Avevo offerte da Serie A e Premier, ma questa è la scelta migliore”

Altro big che sta trattando il rinnovo è Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale è molto legato al Milan, mentre il suo agente Mino Raiola spinge per un addio ed in contatto con Leonardo per provare a portarlo al Paris Saint-Germain. Anche in questo caso, però, i campioni di Francia sono in seconda fila per le agenzie di scommesse (7,50) rispetto alla Juve che sarebbe la destinazione più probabile a 5, mentre il Real Madrid è più indietro a 15. Un doppio colpo che farebbe sognare i tifosi bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Spagna: sogno Mbappe | Real Madrid preoccupato