La conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus Under 23

Andrea Pirlo è tornato alla Juventus. Dopo aver concluso la carriera da calciatore in Italia con la maglia bianconera, il ‘Maestro’ comincia invece il suo percorso da allenatore in bianconero, sulla panchina dell’Under 23 al posto di Fabio Pecchia. Dopo l’ufficialità di ieri, oggi Pirlo si presenta in conferenza stampa alle 17.30: su Calciomercato.it la diretta testuale delle parole dell’ex campione del mondo.

Prende la parola Andrea Agnelli: “Bentornato Andrea, siamo tutti molto affezionati a lui, soprattutto come uomo. Con i suoi 4 anni ha scritto l’inizio di una storia che stiamo ancora scrivendo, in cui abbiamo scoperto le qualità dell’uomo Andrea. Sappiamo che i valori umani li possiamo ritrovare in campo. Inizia la sua avventura con l’Under 23 e ne siamo fieri, spero sia il primo passo di una lunghissima carriera ricca di soddisfazioni. Lo fa in un progetto che abbiamo fortemente voluto. Quando ho parlato alla squadra per la prima volta a Vinoco c’era un problema identitario, perchè i giovani solitamente completano il percorso nella Primavera per poi fare un giro di prestiti. In questi due anni di rodaggio, abbiamo ragazzi della Primavera di 4-5 anni fa che riconoscono l’importanza di questo percorso. L’obiettivo è avere 2-3 elementi da inserire in prima squadra, con Andrea partiamo con un percorso che è stato vincente in altre seconde squadre, con un allenatore che si prepara con la seconda squadra per fare magari un salto in prima squadra. Facendosi un’idea di cosa è la Juventus, anche se Andrea non ne ha bisogno. Sono partite dure, danno tutti il massimo perché hanno anche l’occasione di prendere la Juventus a schiaffi. Sono molto felice di poter dare il bentornato e l’in bocca al lupo ad Andrea”.

Tocca ora a Fabio Paratici: “È un progetto nato 2 anni fa quello dell’Under, con grande difficoltà. La scelta era ricaduta su Zironelli, che conosceva la Lega Pro e poteva dare solidità. Lui va elogiato, così come il gruppo di dirigenti che hanno lavorato come Fusco, Chiellini e Cherubini. Partire il 20 luglio con un progetto e un nome così importante era difficile. Poi abbiamo scelto Pecchia per conoscenza della Juve e abitudine a lottare per traguardi importanti. Ora abbiamo scelto Andrea, al di là dell’aspetto tecnico, perché noi che abbiamo avuto la fortuna di stargli vicino in questi anni è stato un esempio di come si interpreta il mestiere del calciatore. Come passione, lealtà, correttezza, professionalità. Aspetti che può trasmettere ai nostri giovani calciatori, a prescindere dalle qualità che avrà da allenatore e che abbiamo già intravisto. Pensiamo abbia le caratteristiche per poter avere anche una grande carriera da allenatore, dopo un giusto percorso formativo che cercheremo di dargli”.

Ecco poi le parole di Federico Cherubini: “L’obiettivo dell’Under 23 è portare 2-3 giocatori nel giro della prima squadra. Passiamo anche attraverso un percorso sportivo, ci sono delle competizioni, vogliamo anche competere in futuro magari per guadagnarsi una categoria ancora più importante. Otto anni fa abbiamo capito quanto la gestione dei prestiti fosse onerosa e quanti calciatori si perdessero. Abbiamo dato un grande sostegno alla prima squadra in questi due anni, abbiamo investito molto e alcuni vengono valorizzati dal mercato. Nei colloqui con Andrea mi ha colpito la sua umiltà, la conoscenza che ha dimostrato di tutti i nostri calciatori, ha seguito il campionato, ha iniziato con il piede giusto. Spero sia un percorso che gli riservi le stesse fortune che ha avuto da calciatore.

Tocca finalmente ad Andrea Pirlo: Innanzitutto voglio ringraziare il presidente, Fabio e Federico che mi hanno dato la possibilità di tornare nella famiglia Juventus. E’ un orgoglio poter cominciare questa carriera da allenatore, le ambizioni sono le stesse da calciatore, spero di fare lo stesso percorso. Gli obiettivi sono gli stessi, ma è tutto da scoprire, sarà tutto nuovo ma non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto la necessità di staccare all’inizio, ma facendo i corsi di Coverciano ho capito che questo era il percorso giusto. Sono felicissimo di essere tornato alla Juventus.

Torna a parlare Agnelli: “E’ stato un anno che, per chi lo ha visto da fuori, non è stato capito fino in fondo, perché è stato durissimo e difficilissimo. Alla fine dell’anno sull’albo d’oro c’è il nome del vincitore, non c’è scritto che è stato un anno durissimo. Abbiamo gestito un periodo senza giocare, ma partendo dall’inizio una squadra è fatta di dinamiche interpersonali, di sguardi, cenni reciproci. Noi abbiamo cambiato 13 persone nello staff tecnico, come il nutrizionista, i dottori, il preparatore atletico, l’allenatore, vuol dire cambiare tutto il gruppo che gestisce la squadra. Le dinamiche vanno resettate e ci vuole tempo, non posso che fare i complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini, che hanno ricalibrato la macchina. Ora abbiamo la Champions League, siamo tutti focalizzati su quell’obiettivo, a partire dalla partita di Lione che sarà difficilissima. Detto, questo non si risponderà a domande che non siano relative a Pirlo e all’Under 23.

Quando hai maturato l’idea di fare l’allenatore? Che allenatore sarai?

Ho iniziato il corso un po’ così, poi pian piano mi sono infognato e ho capito che sarebbe stato il mio lavoro. Ho avuto tanti allenatori e tutti mi hanno dato qualcosa, da Ancelotti, Lippi, Conte e Allegri. Ognuno però deve fare la sua strada e avere il proprio modello di gioco, io ce l’ho il mio in testa. La mia squadra dovrà giocare bene, avere la padronanza del gioco, giocare per vincere, odiavo tante cose da giocatore e non vorrò farle da allenatore, quindi questo mi aiuterà.

Ti sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri?

Mi sarebbe piaciuto giocare nella Juventus di adesso. Il gioco di Sarri mi piace, nella mia posizione il play gioca tanti palloni e sarebbe stato adatto alle mie caratteristiche.

Chiederà un parere a Sarri sui ragazzi dell’Under 23?

Già ho seguito l’Under 23 della Juve, mi piaceva la crescita di questo progetto. Con Sarri sono migliorati, dovrò creare un rapporto quotidiano anche con l’allenatore, per avere valutazioni e per altre esigenze.

Cosa si prova a tornare alla Juventus in questo momento, tra uno scudetto e la partita Champions?

Sono cose diverse, io sono un’altra cosa rispetto alla Juventus. Loro devono guardare la Champions, una partita difficilissima, sicuramente il Lione si sarà preparato alla morte per giocare. Magari la Juve potrà essere stanca, ma è una partita troppo importante e arriveranno con la giusta forza e mentalità per andare alla fase finale.

Hai vissuto gran parte della carriera al Milan, come nasce questo legame così forte con la Juve?

Sono arrivato in questa nuova famiglia, mi sono trovato benissimo con questi uomini. Anche da New York ho tenuto i rapporti, la stima e l’amicizia sono rimasti. Col Milan non ho tenuto i rapporti perché non è rimasto più nessuno a parte Maldini, quindi il percorso è stato naturale, venire qui a lavorare.

Hai pensato di fare anche il dirigente?

No, a me piace stare sul campo e vivere la partita da protagonista. Ho dei sogni da raggiungere e voglio farlo in prima persona e non da esterno, quindi il lavoro giusto è quello dell’allenatore.

Cosa trasmetterai ai tuoi giocatori?

Dovrò spiegargli cosa vuol dire giocare nella Juventus e i sacrifici che servono per arrivare in prima squadra. Chi giocherà contro di noi avrà il coltello tra i denti e dovremo avere le giuste motivazioni, perché siamo la Juve ma giochiamo in Lega Pro.

Sui brasiliani dell’Under 23

Li ho seguiti, spero di averli a disposizione. Sono giocatore di prospettiva, poi li valuteremo.

Che modulo potresti utilizzare?

I moduli non sono fondamentali. Bisogna vedere i giocatori che si hanno a disposizione e metterli nelle condizioni migliori di rendere. Di moduli ce ne sono tanti ma quello che conta è l’occupazione degli spazi.

La senti la responsabilità del futuro che potresti avere, magari simile a quello di Guardiola e Zidane?

Fortunamente le responsabilità le ho da quando ho 14 anni. Mi piace averle, altrimenti non sto bene. A tutti piacerebbe fare il percorso che hanno fatto Zidane e Guardiola, ma bisogna meritarselo col tempo e con l’esperienza. Ho avuto anche proposte di allenare squadre di Serie A e Premier League, ma alla fine la scelta più giusta mi sembrava quella di intraprendere questo percorso.

Siete in tanti che hanno vinto il Mondiale e ora allenano

C’era la passione e la voglia di giocare a calcio. Eravamo persone per bene che avevano ambizione, voglia di gioire e soffrire attraverso sacrifici. È la passione che ti fa andare avanti